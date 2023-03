Sem CNH, condutor 'arrebenta' Peugeot em poste na Avenida Guaicurus

Um homem, de 37 anos, provocou um acidente de trânsito na noite deste domingo (5) ao perder o controle da direção de um Peugeot 207 e bater contra um poste, na Avenida Guaicurus, na Vila Aimoré, em Campo Grande. Duas passageiras, de 25 e 56 anos, que ficaram feridas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor não teria carteira de habilitação e também estava com um mandado de prisão em aberto, ficando sob escolta policial na Santa Casa. As outras duas vítimas também foram para a unidade hospital.

Ainda conforme o registro, o condutor teria perdido o controle da direção do veículo e colidido contra um poste de iluminação da rede de distribuição de energia.

Por conta do acidente, as três pessoas sofreram ferimentos, porém, não foi informada a gravidade das lesões em cada vítima.

O caso foi registrado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como acidente de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo.

