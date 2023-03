Sem CNH, condutor foge da PM e colide com Fiat na Afonso Pena

Um homem ainda não identificado colidiu o Peugeot com um Fiat Cronos na manhã deste sábado (11), na Afonso Pena, em frente ao Shopping Campo Grande ao desobedecer uma ordem de parada da Polícia Militar.

Conforme informações levantadas pela reportagem no local, após voz de parada, o motorista fugiu por estar sem CNH, na perseguição a viatura da Polícia Militar bateu no Peugeot do fugitivo na conversão em frente ao Shooping e por usa vez o condutor colidiu com o Fiat Cronos que estava na frente.

A mulher que teve o carro Fiat atingido seguia para o dentista e não teve lesões após a colisão, mas foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tiradentes, conforme relatos do marido, Júlio Cesar que foi ao local ao saber do acidente.

No teste do bafômetro o fugitivo não apresentou indício de álcool e foi abordado pela Polícia Militar em operação de rotina no local.

