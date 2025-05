Sem dinheiro para pagar o motel, homem chama mãe para quitar dívida

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica e duas mulheres foram detidos na noite desta quinta-feira (28) em Luziânia, no Entorno do DF, após tentarem sair de um motel sem efetuar o pagamento. A Guarda Municipal foi acionada pelos funcionários do estabelecimento e realizou a prisão em flagrante.

De acordo com o registro da Polícia Civil de Goiás, os agentes encontraram o trio saindo de um dos quartos. Durante a abordagem, os guardas municipais notaram que o homem usava uma tornozeleira eletrônica, que estava desligada. Questionado, ele alegou que o equipamento havia descarregado enquanto ele estava na suíte com as mulheres.

A ocorrência detalha que o homem permaneceu cerca de três horas no quarto e, na hora de sair, tentou fugir do local com as duas mulheres sem pagar a conta. Funcionários do motel perceberam a ação e prontamente chamaram a Guarda Municipal.

O homem e as duas mulheres foram encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência. Enquanto os procedimentos eram realizados, a mãe do acusado foi informada da situação e rapidamente se dirigiu ao motel para quitar a dívida.

Após a formalização da ocorrência, o homem foi levado às dependências da polícia penal, responsável pelo monitoramento de detentos que utilizam tornozeleira eletrônica.

