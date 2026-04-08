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Sem identificação, homem morre na Santa Casa de Campo Grande após ser apedrejado

Vítima deu entrada na madrugada do dia 5 e morreu; corpo foi encaminhado ao IMOL para identificação

08 abril 2026 - 10h11Vinícius Santos
Carro funerário - Foto: Ilustrativa / Jônatas Bis/JD1Carro funerário - Foto: Ilustrativa / Jônatas Bis/JD1  

Homem morreu na Santa Casa de Campo Grande após dar entrada no hospital vítima de apedrejamento. O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil como homicídio nesta quarta-feira (8).

Segundo o histórico policial, no dia 05/04/2026, à 0h, deu entrada na ala de emergência um paciente do sexo masculino, vítima de agressão por apedrejamento, em estado geral gravíssimo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (7), às 14h17.

Ainda conforme o registro, foram utilizados todos os meios possíveis para a identificação da vítima e localização de familiares, porém não houve sucesso no hospital. 

Diante da situação, a Polícia Civil determinou que o corpo seja encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para a identificação da vítima. O caso deve ser investigado.

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