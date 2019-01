Sem "lucro", homem mantinha garotas de programa em cárcere

Três mulheres, de nacionalidade paraguaia, eram mantidas presas em uma casa de prostituição, por não darem "lucro" para o dono do estabelecimento. As garotas de programas estavam tentando fugir da boate que fica no município de Brasilândia e queriam voltar para o Paraguai.

Dono da casa de prostituição viu as mulheres fugindo e foi atrás delas e pegou o dinheiro, celulares e a bagagem de uma das vítimas. As garotas acionaram a polícia que foi até o local e encontraram alguns cadernos e, dentro de um deles, estavam anotações sobre os programas realizados pelas garotas, e as dividas que tiveram com o consumo de bebidas.

O dono da casa de prostituição foi preso nesta segunda-feira (21), as mulheres resgatadas prestaram depoimento e foram encaminhadas de volta ao Paraguai.

Segundo o site JP News na casa, a polícia encontrou comprovantes de pagamentos feitos em casa de câmbio, para paraguaios, o que leva a polícia a crer que havia tráfico internacional de mulheres.

O homem relatou que tentou impedir a saída das garotas da boate porque elas não teriam dado "lucro" para ele, e que precisava compensar o valor da hospedagem, passagem e alimentação das mulheres.

