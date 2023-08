"Sem ninguém para matar", 'Chuck' é preso por furtar posto de saúde em Três Lagoas

Não é o boneco assassino, mas é criminoso igual ao do filme. Um homem, de 33 anos, conhecido como “Chuck”, acusado de furtos em posto de saúde e centros educacionais infantis foi preso nesta terça-feira (08), em Três Lagoas. Ao ser preso, ele confessou para a polícia trocava os itens provenientes do crime em “bocas de fumo”.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, equipe da os crimes de furto qualificado foram registrados entre os dias 29 de julho e 6 de agosto deste ano.

No primeiro caso, na madrugada de 29 de julho, “Chuck” pulou o muro do Posto de Saúde do Jardim das Oliveiras e subtraiu um micro-ondas e um botijão de gás.

No segundo crime, registrado na madrugada de 1° de agosto, a escola municipal CEI (Centro Educacional Infantil) Professora Andreia Martinez Tabanez foi alvo do criminoso. Ele conseguiu furtar dois televisores, que posteriormente foram repassados em pontos de tráfico de drogas na área do Novo Oeste.

O terceiro e mais recente crime ocorreu na tarde do dia 6 de agosto, quando o indivíduo pulou o muro da CEI (Centro Educacional Infantil) Nova Alvorada, localizada no Jardim Maristela. Ele levou um televisor de 32 polegadas do local.

Após as denúncias, as equipes policiais deram inicio a uma série de diligências, que levaram até a identificação de “Chuck” e na recuperação de um dos televisores furtados. Na delegacia, o suspeito confessou todos os crimes e forneceu detalhes sobre as suas ações criminosas.

Agora, a polícia continua a investigação para tentar localizar os demais objetos furtados por “Chuck”.



