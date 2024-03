Sem receber o aluguel, casal invade casa e ameaÃ§a jogar os mÃ³veis fora em MS

Sem salário para pagar o aluguel, um morador da cidade de Nova Andradina teve a casa invadida pelos proprietários durante a tarde de quarta-feira (6). O imóvel está localizado na Avenida Eulenir de Oliveira Lima, no Durval Andrade Filho.

Conforme o registro policial, ele contou que paga R$ 400 por mês de aluguel. No entanto, não teve salário em fevereiro e acabou não conseguindo realizar o pagamento.

Por estar em atraso, o homem teria conversado com os proprietários do imóvel, para explicar a situação. Mesmo assim, o casal foi até a casa e a invadiu, pegando a chave e dizendo que apenas sairiam se a vítima realizasse a quitação do débito.

Durante a conversa dentro da residência, a autora chegou a mencionar que caso não recebesse, iria jogar os pertences da vítima fora.

Se sentindo constrangido, o homem resolveu procurar as autoridades policiais, dizendo representar criminalmente contra a autora. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

