Sem saber o porquê, rapaz é esfaqueado por trio no centro de Campo Grande

Rapaz, de 26 anos, foi esfaqueado pelo menos três vezes durante a segunda-feira (9) por três indivíduos, conhecendo apenas um deles, no centro de Campo Grande. No entanto, ele não sabe o porquê de ter sido atacado dessa forma.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava com ferimentos no braço esquerdo e no ombro e correu para pedir ajuda em uma loja na Avenida Calógeras.

Quando a Polícia Militar chegou no local, ele contou que um dos indivíduos envolvido seria conhecido pelo apelido de "haitiano", mas reforçou que não sabia a motivação para o crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima e devido aos ferimentos, foi necessário o transporte até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino para realização de suturas.

O comerciante que recebeu a vítima e fez o acionamento das autoridades e do socorro, afirmou que não sabia onde aconteceu o fato, apenas que viu a vítima chegar na loja e pedir socorro.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também