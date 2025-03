Sem ser alvo, mulher de 'Diabolin' quase foi morta por pistoleiros no Dom Antônio

Mulher, de 36 anos, esposa do traficante Thiago Leite Neves, de 37 anos, o 'Diabolin', morto a tiros na frente da própria residência, escapou de ser assassinada por engano - ela estava ao lado do companheiro quando houve o atentado no Dom Antônio Barbosa.

O caso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (10). Ela foi atingida de raspão na perna por um dos 11 disparos feitos pelos pistoleiros, mas recusou atendimento médico e permaneceu no local.

Contudo, segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher estava bastante abalada e não conseguiu prestar depoimento na delegacia de plantão. Assim, ela deve ser ouvida em outra data para fornecer detalhes que possam levar aos suspeitos e a motivação do homicídio.

O tom de cautela foi adotado pela Polícia Civil neste primeiro momento na morte de Thiago. Outro ponto importante é que o delegado Clealdon Alves de Assis, plantonista da Cepol, é que ainda é precoce dizer quem seriam os suspeitos ou qual seria a motivação para o crime.

A única afirmação do delegado é que o traficante já tinha passagens pela polícia.

O caso - 'Diabolin' e a esposa estariam na frente da residência, quando dois indivíduos em uma motocicleta passaram atirando. Thiago não resistiu e morreu ainda no local dos fatos, antes da chegada do socorro.

O sobrinho falou que o tio era uma boa pessoa, apesar de estar envolvido diretamente no tráfico de drogas, alegando que ele ajudava as pessoas do bairro.

