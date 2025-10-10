Menu
Polícia

Sem sexo, homem tenta estuprar e matar esposa no Centro Oeste

Ele ainda chegou a esfaquear o enteado, que tentou defender a mãe do crime

10 outubro 2025 - 14h11Brenda Assis     atualizado em 10/10/2025 às 14h19
Caso foi registrado na DeamCaso foi registrado na Deam   (Divulgação/Sejusp)

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi alvo de tentativa de estupro e feminicídio durante a manhã de quinta-feira (9), no Bairro Centro Oeste, em Campo Grande. O suspeito, companheiro da vítima, também tentou matar o enteado a facadas. O motivo? A esposa do homem negou manter relações sexuais com ele.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso por volta das 6h da manhã. No endereço indicado, os militares conversaram com a mulher, que detalhou estar em casa quando o companheiro forçou ter relação sexual, onde a vítima recusou começando uma discussão.

Vendo a mãe envolvida na briga, o rapaz tentou intervir para defendê-la, porém foi esfaqueado no braço pelo padrasto. A mulher impediu do filho ser assassinado, mas acabou tendo as mãos cortadas pelos golpes.

Na sequência, durante um ataque de fúria, o homem pegou uma barra de ferro e começou a golpear as vítimas, até que eles conseguiram correr e pedir ajuda. O autor chegou a fugir, no entanto acabou sendo preso momentos depois ao ser avistado nas proximidades do imóvel.

Como apresentava um ferimento no ombro, o autor foi encaminhado para a UPA Universitário, enquanto as vítimas foram conduzidas para a UPA Moreninha para atendimento médico.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, de feminicídio e de estupro.

