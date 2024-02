Sem um minuto de paz, mulher é ameaçada por ex-marido no trabalho em Caarapó

Vítima de novas ameaças do ex-convivente, uma mulher acionou a Polícia Civil nessa sexta-feira (16), depois que o autor descumpriu medidas protetivas de urgência em Caarapó.

Segundo a denúncia, o autor teria ido até o trabalho da ex-convivente e feito uma ameaça. Assim que tomou conhecimento dos fatos, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Caarapó iniciou as buscas e conseguiu localizar e prender o autor, de 32 anos.

O homem confessou ter ido ao trabalho da ex momentos antes para ameaçá-la. Ele foi capturado em flagrante e conduzido até a unidade policial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também