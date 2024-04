Semirreboque solta, faz carreta tombar e causar acidente com três carros na BR-262

Um grave acidente foi registrado durante a noite de terça-feira (16), na altura do KM 119, próximo a Água Clara. A colisão envolveu quatro veículos.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), ma carreta bitrem trafegava pela rodovia, e por motivos a serem esclarecidos, um dos semirreboques se soltou. A ação fez com que o motorista da carreta perdesse o controle, saindo da pista e tombando às margens da rodovia. Por conta disso, toda a carga de soja ficou espalhada na área.

Como chovia no momento do acidente, a pouca visibilidade fez com que alguns motoristas que estavam atrás não conseguissem ver o que havia acontecido. Diante disso, acabaram colidindo com uma parte do veículo que ficou na pista.

Conforme o site Portal Água Clara, três carros de passeio tiveram a lataria danificada. Porém, por sorte, ninguém ficou gravemente ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas acompanhou a ocorrência.

