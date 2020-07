Senhor “sai na mão” com homem que tentou roubar sacolas com compras

Um senhor, 56 anos, se envolveu em uma briga, no meio da rua, após outro homem tentar roubar suas comprar fingindo que iria ajudar a vítima a carregar as sacolas. O caso ocorreu neste domingo (26), no Jardim Joquei Club em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima caminhava pala rua com sacolas de mercado, em certo momento o autor apareceu oferecendo ajuda para carregar as compras.

Após andarem alguns metros, o homem que ofereceu ajudar tentou roubar as compras, mas o senhor o impediu e os dois começaram uma discussão, que resultou em agressão física.

A briga parou após um conhecido da vítima aparecer no local e ajudar a vítima da tentativa de furto. O caso foi registrado como roubo na forma tentada e lesão corporal. No registro não é informado se o autor conseguiu ou não levar as sacolas.

