Sequestrada por homens encapuzados, mulher é encontrada morta na fronteira

Fany Carolina Chávez, que havia sido sequestrada por homens encapuzados na noite de segunda-feira (24), foi encontra morta logo nas primeiras horas da manhã de hoje (25). O caso aconteceu na região de fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai.

Conforme o site Ponta Porã News, o corpo de Fany estava em uma rua da zona industrial do bairro Defensores Del Chaco, região da periferia de Pedro Juan Caballero.

Equipes da Polícia Nacional e da Perícia Técnica estão no local fazendo as investigações iniciais sobre o caso. Não existem informações sobre as causas da morte.

Sequestro – Segundo o já informado, a vítima estava em casa quando homens encapuzados invadiram sua residência. Logo depois, eles saíram colocando Fany a força dentro de uma caminhonete.

Investigação – Fany teria sido investigada no primeiro semestre de 2023, pelo desaparecimento de uma criança. Na ocasião, o menor teria sido encontrado morto alguns dias depois. O caso chocou a região de fronteira entre Brasil e Paraguai.



