Sequestrado e em cárcere, jovem é salvo pela PM de 'tribunal do crime' na Capital

Jovem, de 22 anos, foi resgatado por policiais militares na noite desta terça-feira, dia 14 de outubro, após ser sequestrado, espancado e mantido em cárcere privado, em uma residência, no bairro Alves Pereira, em Campo Grande. Ele estava com as mãos e os pés amarrados e seria executado pelo chamado 'tribunal do crime'.

Consta no boletim de ocorrência que populares ouviram reiterados pedidos de socorro de uma residência, conhecida como ponto de tráfico de drogas, na rua Osvaldo Aranha. Assim que a Polícia Militar chegou no local, também ouviu a frase ser repetida várias vezes.

Ao entrar no imóvel, os militares localizaram um suspeito, de 23 anos, que estava no sofá da varanda. Durante a varredura, em um dos quartos, encontraram a vítima com os pés e mãos amarradas com fios de carregador de celular e cadarços, deitado na cama.

Após realizar a soltura do jovem, ele contou para os policiais que é usuário de entorpecentes e atuava na venda de drogas para um traficante. Porém, segundo a versão da vítima, há uma semana ele teria sido furtado, tendo perdido aproximadamente R$ 500 em crack.

Durante a terça-feira, enquanto o jovem estava na residência, foi surpreendido pelo traficante que desferiu um golpe com pedaço de pau nas costas do rapaz, sendo amarrado na sequência. O traficante passou a exigir o 'prejuízo' tomado e chegou a ligar para a família da vítima pedindo que eles pagassem a dívida e caso não pagassem até um determinado horário, a vítima seria executado pelo 'tribunal do crime'.

Após um período, o traficante deixou o local na responsabilidade do suspeito, de 23 anos. Ele foi questionado sobre os fatos e confessou ter colaborado nas agressões e no cárcere, afirmando que receberia entorpecentes como recompensa pela participação no crime.

Ele foi preso e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado. Encaminhado para a delegacia, ele permanece à disposição da Justiça. Já o traficante, não foi localizado até o momento.

