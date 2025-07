Sequestrado, homem é espancado por grupo e abandonado nu em milharal na BR-262

Homem, de 37 anos, foi sequestrado e espancado, além de ser deixado nu em um milharal nas margens da BR-262, no sentido para Três Lagoas, em Campo Grande, durante a quarta-feira (16).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava próximo à ponte sobre o córrego Botas, com diversas lesões no pé, cotovelos e face.

Equipes da Polícia Militar e do Bope (Batalhão de Operações Especiais) estiveram no local e ouviram do homem, que ele foi sequestrado durante a noite de terça-feira (15), por volta das 21h, onde foi espancado por quatro indivíduos e depois deixado no milharal existente nas margens da rodovia.

Ele não soube dizer o motivo do ato, nem mesmo identificar quem teria feito aquilo com ele. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima para uma unidade de saúde.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado e lesão corporal dolosa.

