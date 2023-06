Sequestro de crianças na Capital teve participação de membros de facção criminosa

O sequestro das duas crianças, de 5 e 8 anos, e da mãe delas, no final da tarde desta quarta-feira (21), em Campo Grande, contou com a participação de pessoas integrantes de facções criminosas. Ao menos quatro adultos foram presos durante a ação policial, envolvendo mais dois adolescentes, de 14 e 15 anos.

Todo o plano foi arquitetado pelo pai das crianças com apoio do filho. O acusado e a ex-mulher vivem uma briga judicial por conta da guarda das três crianças - que inclui uma menina, de 11 anos.

Conforme apresentado pela delegada Rafaela Lobato, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o sequestro contou com a presença de membros de facções, pois tanto o pai, quanto eles, se conheciam de outras situações.

O segundo adolescente apreendido era conhecido e frequentava a casa do suspeito, por ter amizade com seu filho.

Realmente houve uma estratégia, um plano para que no momento da abordagem para onde levar e como seria feito, mas que a polícia conseguiu chegar a tempo de quebrar esse ciclo estratégico dessa organização criminosa. Isso fez com que até conseguíssemos trazer as duas vítimas em tempo e por fim conseguíssemos alcançar também as duas vítimas mais novas saudáveis", disse a delegada.

O plano em questão envolvia o sequestro da mãe e das crianças, fazendo com que elas permanecesse em definitivo com o pai e o irmão, de 14 anos. Mas toda a ação delituosa foi desmantelada pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações), Batalhão de Choque e equipes da própria Deam, que fizeram diligências desde o início do registro da denúncia.

As duas crianças sequestradas foram encontradas e resgatadas por policiais do GOI na manhã desta quinta-feira (22), na residência da irmã do acusado e da avó, no bairro Nova Campo Grande.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também