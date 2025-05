Serralheiro é preso após ser condenado a pena de 20 anos por estupro no Noroeste

Serralheiro, de 40 anos, foi preso durante a o ‘Dia D’ da Operação Caminhos Seguros 2025, deflagrado durante esta quinta-feira (15), pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Conforme as informações policiais, as equipes estavam na região do Bairro Jardim Noroeste quando cumpriram um mandado de prisão em aberto após ser condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de Estupro de Vulnerável.

A operação, deflagrada em todo o território nacional, visa combater a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país.

Os trabalhos da Operação continuarão ao longo do mês com novas ações e diligências em todo o Estado.

