Servente de pedreiro é esfaqueado pelo patrão ao cobrar diárias não pagas em Três Lagoas

Um servente de pedreiro foi esfaqueado pelo patrão durante o domingo (21), na cidade de Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site TL Notícia, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal por arma branca, que havia dado entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

No local, a vítima contou que se mudou há pouco tempo para a cidade, e por isso, está morando de favor no Condomínio Andorinha, no bairro Novo Oeste. Para conseguir sobreviver, ele passou a fazer diárias como servente.

Sem receber há alguns dias, ele resolveu ir até o local cobrar pelo valor merecido. Porém, foi recebido de maneira ríspida pelo patrão, que estava armado com uma faca e o atingiu no rosto antes de fugir.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestando os primeiros socorros à vítima e o encaminhando para uma unidade de saúde da região.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

