Servente de pedreiro é morto com facada no pescoço em Chapadão do Sul

Servente de pedreiro, identificado como Francisco Raimundo, 55 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço durante a madrugada desta segunda-feira (30), na kitnet onde morava na Rua 10 no centro de Chapadão do Sul.

Conforme o site O Correio News, a vítima e outro homem teriam alugado o quarto e feito a mudança para o local no último sábado (28). Durante a noite de ontem, os dois teriam tido uma discussão.

Já na manhã de hoje, a esposa do proprietário dos quartos, que reside nos fundos, teria se levantado e ao andar pelo quintal encontrou o corpo da vítima, já sem sinais vitais, caido debaixo de uma árvore.

A Polícia Civil e a Perícia Cientifica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o assassinato. As equipes identificaram que Francisco foi golpeado no pescoço. No telhado da casa a polícia encontrou uma faca, que provavelmente foi utilizada no crime.

O suspeito é um jovem de 22 anos, que está sendo procurado pelas autoridades policiais. O caso é investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também