Servidor da SESAU Ã© indiciado apÃ³s furtar e revender celulares na Capital

Um servidor da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande, de 28 anos, foi indiciado por furtar celulares da secretaria e revender.

Conforme as informações policiais, a DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) os aparelhos eletrônicos eram todos novos, doados pela Receita Federal, para contribuir com o trabalho da equipe de saúde do município.

Na ocasião do registro, foi informado que 48 aparelhos haviam sumido do estoque sem qualquer registro. Após o trabalho investigativo, 26 dos 48 aparelhos foram recuperados e entregues ao responsável pelo setor da SESAU.

Todos os celulares estavam em uso por pessoas que haviam adquirido como terceiros de boa-fé, já que compraram os celulares pelo mesmo preço praticado no mercado, ainda com caixa, carregador, mas sem a nota fiscal, pois, acreditavam ser celulares de origem estrangeira.

Um lojista foi identificado como revendedor da maioria dos telefones, porém, revelou ter comprado todos de um homem, que ao ser verificado, apurou-se ser servidor lotado na SESAU. O servidor acabou sendo indiciado pelo crime de peculato.

