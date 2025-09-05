Servidor do INSS de Campo Grande é alvo da PF por receber 'propina'

Servidor do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Campo Grande foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (5), após ser investigado por receber 'propina'.

Segundo divulgado pela instituição, a ação é destinada a reprimir o oferecimento de valores para a prática de atos de ofício.

Policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Miranda.

As investigações tiveram início em junho de 2025, com apoio do Núcleo de Inteligência do INSS no Mato Grosso do Sul.

