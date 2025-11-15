Menu
Menu Busca sábado, 15 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande

O veículo foi localizado na região do bairro Nova Lima, em ação da Força Tática da 11ª CIPM, e duas pessoas foram presas por receptação e tráfico de drogas

15 novembro 2025 - 14h49Vinícius Santos     atualizado em 15/11/2025 às 15h01
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS - Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -   (Foto: WhatsApp / JD1 Notícias)

Um servidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) teve seu veículo e outros pertences pessoais subtraídos após combinar um programa sexual com um homem de 26 anos, mas não pagar pelo serviço. 

A situação levou à subtração do carro e outros objetos e acabou sendo atendida pela Força Tática da 11ª CIPM, na região norte de Campo Grande, escalando de um furto para a descoberta de tráfico de drogas.

Segundo o registro policial, o veículo roubado, um Fiat Toro preto, foi localizado na noite de sexta-feira (14) no bairro José Tavares do Couto, no grande Nova Lima, com duas pessoas ao lado (rapazes). 

A ocorrência começou após a vítima comparecer à Polícia Civil em 13 de novembro, informando que, além do carro, haviam sido subtraídos de sua residência uma TV da marca LG de 55 polegadas, um celular Samsung S24 e cartões bancários.

Durante diligências, a guarnição da PM localizou o Fiat Toro estacionado na rua Roberto Ferreira da Silva, com a porta aberta e dois indivíduos próximos. Ao verificarem o veículo, os dois homens tentaram fugir para a garagem do imóvel, mas foram imediatamente abordados. 

Durante revista pessoal, foi localizada a chave do veículo e um cartão de crédito furtado no bolso de um dos abordados. Em entrevista, os suspeitos informaram que estavam no local para consumir drogas com a proprietária do imóvel. 

Um deles (26 anos) assumiu ter subtraído o veículo e os objetos da vítima após realizar dois programas sexuais com o servidor do TJMS, por não ter recebido pagamento pelo serviço. 

Ele explicou que trocou parte dos pertences, incluindo o celular, por uma caixa de substância análoga a cocaína em uma boca de fumo localizada na travessa do Café Primorosa, no bairro Manoel Taveira.

Diante do flagrante de tráfico de drogas e receptação, os policiais se deslocaram até o endereço indicado. No local, uma mulher de 35 anos admitiu ter recebido os objetos, afirmando que repassou R$ 280 pelo celular e que a negociação da TV seria acertada posteriormente com o homem que realizou o programa. 

A TV foi localizada enrolada em uma coberta na varanda da residência. Sobre o celular, a mulher afirmou que o deixou em uma loja especializada na avenida Euller de Azevedo para desbloqueio, e o aparelho foi devolvido durante as diligências. 

Ainda na residência, os policiais encontraram seis porções de substância análoga à cocaína escondidas em um pote próximo à caixa d’água. Durante a ação, o marido da mulher, de 32 anos, assumiu a propriedade da droga, isentando a esposa da acusação de tráfico.

A vítima do furto confirmou ter realizado o programa sexual com o homem que levou o carro e teve seus objetos subtraídos. Assim, o suspeito foi indiciado pelo furto do veículo, mas, como já havia decorrido algum tempo desde a ocorrência, ele não foi preso em flagrante, embora deva responder pelo ato.

Foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia apenas o casal dono da boca de fumo, que permanece à disposição da Justiça. Os bens foram recuperados, enquanto os demais envolvidos seguem em liberdade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Idoso é furtado após dar carona a duas mulheres durante chuva em Nova Andradina
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é espancado e pede socorro aos vizinhos no Coronel Antonino
Marcelo Andrade Mendonça, de 43 anos
Polícia
Cliente mata advogado a facadas durante reunião em escritório de Minas Gerais
Foto: Serginho Lapada/Folha do Estado
Polícia
Homem tem pedido de namoro rejeitado pela vizinha e decide esfaquear a vítima
Padre é assassinado a marteladas durante roubo em Dourados
Polícia
Padre é assassinado a marteladas durante roubo em Dourados
Autor do assassinato de Giovanna
Polícia
Autor da morte de jovem em Bombinhas é capturado pela Polícia Civil em Coxim
Vídeo: Operação Bocaiúva da PMA desmonta quadrilha de tráfico de animais em Bodoquena
Polícia
Vídeo: Operação Bocaiúva da PMA desmonta quadrilha de tráfico de animais em Bodoquena
Homem morto no confronto em Ponta Porã tinha 40 passagens pela Polícia de São Paulo
Polícia
Homem morto no confronto em Ponta Porã tinha 40 passagens pela Polícia de São Paulo
Confronto com Choque termina com dois mortos em Ponta Porã
Polícia
Confronto com Choque termina com dois mortos em Ponta Porã
Autor é detido pela Guarda Municipal
Polícia
Enteado é preso após esfaquear padrasto em Dourados

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas