Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande

Um servidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) teve seu veículo e outros pertences pessoais subtraídos após combinar um programa sexual com um homem de 26 anos, mas não pagar pelo serviço.

A situação levou à subtração do carro e outros objetos e acabou sendo atendida pela Força Tática da 11ª CIPM, na região norte de Campo Grande, escalando de um furto para a descoberta de tráfico de drogas.

Segundo o registro policial, o veículo roubado, um Fiat Toro preto, foi localizado na noite de sexta-feira (14) no bairro José Tavares do Couto, no grande Nova Lima, com duas pessoas ao lado (rapazes).

A ocorrência começou após a vítima comparecer à Polícia Civil em 13 de novembro, informando que, além do carro, haviam sido subtraídos de sua residência uma TV da marca LG de 55 polegadas, um celular Samsung S24 e cartões bancários.

Durante diligências, a guarnição da PM localizou o Fiat Toro estacionado na rua Roberto Ferreira da Silva, com a porta aberta e dois indivíduos próximos. Ao verificarem o veículo, os dois homens tentaram fugir para a garagem do imóvel, mas foram imediatamente abordados.

Durante revista pessoal, foi localizada a chave do veículo e um cartão de crédito furtado no bolso de um dos abordados. Em entrevista, os suspeitos informaram que estavam no local para consumir drogas com a proprietária do imóvel.

Um deles (26 anos) assumiu ter subtraído o veículo e os objetos da vítima após realizar dois programas sexuais com o servidor do TJMS, por não ter recebido pagamento pelo serviço.

Ele explicou que trocou parte dos pertences, incluindo o celular, por uma caixa de substância análoga a cocaína em uma boca de fumo localizada na travessa do Café Primorosa, no bairro Manoel Taveira.

Diante do flagrante de tráfico de drogas e receptação, os policiais se deslocaram até o endereço indicado. No local, uma mulher de 35 anos admitiu ter recebido os objetos, afirmando que repassou R$ 280 pelo celular e que a negociação da TV seria acertada posteriormente com o homem que realizou o programa.

A TV foi localizada enrolada em uma coberta na varanda da residência. Sobre o celular, a mulher afirmou que o deixou em uma loja especializada na avenida Euller de Azevedo para desbloqueio, e o aparelho foi devolvido durante as diligências.

Ainda na residência, os policiais encontraram seis porções de substância análoga à cocaína escondidas em um pote próximo à caixa d’água. Durante a ação, o marido da mulher, de 32 anos, assumiu a propriedade da droga, isentando a esposa da acusação de tráfico.

A vítima do furto confirmou ter realizado o programa sexual com o homem que levou o carro e teve seus objetos subtraídos. Assim, o suspeito foi indiciado pelo furto do veículo, mas, como já havia decorrido algum tempo desde a ocorrência, ele não foi preso em flagrante, embora deva responder pelo ato.

Foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia apenas o casal dono da boca de fumo, que permanece à disposição da Justiça. Os bens foram recuperados, enquanto os demais envolvidos seguem em liberdade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também