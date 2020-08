Servidor público é preso por porte ilegal de arma

Um servidor público foi preso na tarde desta quinta-feira (27) por porte ilegal de arma de fogo, em Laguna Carapã. A Polícia Civil chegou até o suspeito após receber denúncias anônimas.

Segundo a corporação, o homem é lotado no setor de obras da Prefeitura Municipal. Após receber as denúncias, os policiais fizeram diligência e encontraram o homem portando uma pistola calibre 380, municiada.

Questionado se teria mais armas, acabou confessando que em sua residência havia outras armas. No local, os agentes encontraram um revólver Taurus calibre 375 com seis munições intactas, além de uma espingarda Moss Berg calibre 12, com 12 munições e ambas com numeração suprimida.

O sujeito foi então encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante delito pelos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e porte ou posse de arma de fogo de uso restrito.

O homem permanecerá preso a disposição da Justiça.

