Servidora é ameaçada de morte durante o serviço em Três Lagoas

Uma servidora do Centro POP de Três Lagoas, localizado no bairro Santa Terezinha, foi ameaçada de morte por um acolhido durante a noite de quinta-feira (26). As ameaças mobilizaram as esquipes da Polícia Militar para espaço.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, o acolhido havia sido desligado formalmente da instituição e por isso precisava se retirar do espaço, mas começou a brigar com a servidora agindo de forma hostil e ameaçadora dizendo frases como: “aqui é o crime” e “eu não vou embora”.

Além disso, ele ainda teria xingado a mulher e gritado com ela na frente de todos. O segurança da unidade foi acionado, no entanto, o suspeito estava muito agitado e a equipe da GETAM (Grupamento Especial Tático de Motos) do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender o caso de desacato e ameaça contra a servidora pública.

Com a chegada da polícia, o homem saiu do local. No entanto, voltou pouco tempo depois para pedir desculpas. Porém, como a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito, ele acabou sendo detido e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O caso foi então registrado na unidade policial e será investigado pelas autoridades.

