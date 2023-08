Servidora que atropelou e matou técnica de enfermagem é demitida da Alems

A servidora Tânia Barbosa Franco de Araújo Nogueira, de 48 anos, que atropelou e matou a técnica de enfermagem Gilmara da Silva Canhete Baldo Bernardo, de 46 anos, no dia 4 de junho na rua Ceará, no Santa Fé, foi demitida da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (29).

Conforme publicado no Diário Oficial da Assembleia, a servidora foi demitida pela prática de infração disciplinar por abandono de cargo.

A demissão consta como ato administrativa e publicado ontem, mas com data retroativa do dia 22 de agosto, assinado pelo então presidente da Casa de Leis, Gerson Claro.

Tânia, no dia do acidente, dirigia um Chevrolet Ônix e colidiu contra a Yamaha Factor de Gilmara nos cruzamentos das ruas Ceará com da Paz.

O acidente aconteceu após a técnica de enfermagem ter feito uma conversão errônea à esquerda, mas a condutora do veículo estava embriagada e chegou a tentar fugir, mas com os pneus murchos, desistiu. A ex-servidora foi presa no dia dos fatos, teve sua prisão decretada após audiência de custódia, mas ganhou liberdade dois dias depois.

Tânia Barbosa Franco responde o processo de homicídio culposo. A defesa da acusada chegou a pedir o arquivamento do processo que corre na Justiça.

