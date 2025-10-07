Servidores do Incra eram usados em fraudes de áreas da União para grilagem em MS

Operação da Polícia Federal em Corumbá, nesta terça-feira (7), voltou a desarticular uma organização criminosa que usava servidores do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para fraudar documentos com o objetivo de grilar áreas da União.

A operação aconteceu em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, e na primeira fase da operação, que apurou crimes de incêndio e desmatamento, revelou que as queimadas eram a etapa inicial de um esquema de grilagem.

As investigações posteriores identificaram que servidores do INCRA e de um órgão municipal estariam emitindo documentos para legalizar as áreas invadidas, mediante pagamento.

Com base nos elementos colhidos pela PF, a Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou o bloqueio de R$ 212 milhões do patrimônio dos investigados e uma condenação de R$ 725 milhões por danos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de incêndio, desmatamento, grilagem de terra, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e também por associação criminosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também