Polícia

Servidores do Incra eram usados em fraudes de áreas da União para grilagem em MS

Além deles, um órgão municipal também estaria emitindo documentos para 'legalizar áreas invadidas'

07 outubro 2025 - 10h22Luiz Vinicius     atualizado em 07/10/2025 às 10h34
Operação voltou a combater esquema de grilagem em MSOperação voltou a combater esquema de grilagem em MS   (Divulgação/PF)

Operação da Polícia Federal em Corumbá, nesta terça-feira (7), voltou a desarticular uma organização criminosa que usava servidores do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para fraudar documentos com o objetivo de grilar áreas da União.

A operação aconteceu em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, e na primeira fase da operação, que apurou crimes de incêndio e desmatamento, revelou que as queimadas eram a etapa inicial de um esquema de grilagem.

As investigações posteriores identificaram que servidores do INCRA e de um órgão municipal estariam emitindo documentos para legalizar as áreas invadidas, mediante pagamento.

Com base nos elementos colhidos pela PF, a Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou o bloqueio de R$ 212 milhões do patrimônio dos investigados e uma condenação de R$ 725 milhões por danos. 

Os investigados poderão responder pelos crimes de incêndio, desmatamento, grilagem de terra, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e também por associação criminosa.

