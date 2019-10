Sete dias após ser queimada, Ana não tem melhora e estado é grave

A moradora de rua, Ana Cristina Gomes dos Santos, 31 anos, que teve mais de 54% do corpo queimado na última terça-feira (1º) continua entubada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), da Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com a assessoria do hospital, não houve evolução no quadro clínico de Ana. Pacientes que chegam no estado em que a vítima chegou, com queimaduras de 2° e 3° grau, têm evolução lenta. Atualmente, Ana é totalmente dependente da sedação e entubação. Ela recebe visita de familiares nos horários de visita.

Relembre o caso

Ana estava dormindo na região da antiga rodoviária quando na madrugada do último dia 1º foi abordada por Dafiny Guimarães da Silva, 27 anos, que jogou gasolina e ateou fogo na vítima. A autora foi presa no mesmo dia, ela estava na Vila Almeida. Informações policiais apontam que Dafiny foi motivada pela raiva, devido uma rixa entre as duas.

