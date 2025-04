Sete pessoas morrem após ônibus universitário cair de ribanceira

Um ônibus com estudantes e professores do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), cai de uma ribanceira durante a manhã desta sexta-feira (4), no município de Imigrante (RS), no Vale do Taquari. Por conta do acidente, sete pessoas morreram.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, divulgadas pelo g1, o veículo transportava 35 pessoas no total, 31 alunos, 3 professores e o motorista terceirizado. O grupo faria uma visita técnica ao cactário Horst, no município onde ocorreu o acidente.

Além dos Bombeiros, participam do resgate a Brigada Militar, o Instituto Geral de Perícias (IGP) e voluntários.

O Hospital Ouro Branco, no município vizinho de Teutônia, a 20 quilômetros de Imigrante, informou que recebeu 18 pacientes que estavam no ônibus, sendo 16 mulheres e 2 homens, com idades entre 24 e 64 anos. Três pacientes receberam alta, mas seguem em leitos do hospital até que familiares cheguem.

Dois pacientes foram transferidos pra Lajeado, no Hospital Bruno Born, referência em neurocirurgia. A assessoria do hospital informou que a identidade das vítimas deve ser divulgada em breve pelo Ministério da Saúde.

A UFSM disse, em nota, que enviou uma equipe ao local para acompanhar o resgate. As atividades acadêmicas e administrativas na instituição foram suspensas, com luto oficial de três dias.

A Prefeitura de Santa Maria emitiu uma nota de pesar pelo acidente e disse se solidarizar com familiares, amigos e toda comunidade acadêmica. O comunicado diz que representantes da prefeitura vão ao campus da UFSM para “prestar apoio psicológico e receber as famílias que procuram informações sobre o acidente”.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, considero o acidente uma “tragédia profunda”.

“Em nome do governo do Estado, manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas, aos colegas da UFSM e a todos que estão direta ou indiretamente afetados por esse triste episódio”, disse Leite nas redes sociais.

Ele informou que que está em contato direto com as forças de segurança, resgate e equipes de saúde, mobilizado para prestar apoio que for necessário.

