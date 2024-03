Sete trabalhadores ficaram feridos após um ônibus tombar na manhã desta quarta-feira (28), por volta das 7h da manhã enquanto seguia em direção a Ponte do Guilhermão, logo após o rio Barreiro, em Paranaíba.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site RCN 67, o veículo estava transportando trabalhadores de uma empresa, quando em determinado momento, enquanto se deslocava no sentido Ponte do Guilhermão, acabou perdendo o controle de direção ao passar por uma lombada.

Ele teria acionado os freios após a lombada e ido parar no barranco, colidindo antes de tombar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, indo até o local e socorrendo as vítimas.

Ainda segundo o site, sete trabalhadores foram socorridos, conscientes e alguns desorientados. Todos reclamavam de dores pelo corpo, na região torácica, escoriações e não tinham sinais de fraturas.

Ninguém ficou preso às ferragens do veículo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também