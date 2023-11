'Seu corno, eu amo sua filha', homem denuncia vizinho após importunação em MS

Um homem, de 39 anos, procurou a delegacia de Nova Andradina para denunciar o vizinho por importunação sexual. Eles são vizinhos há mais de 18 anos e os casos começaram a acontecer depois que a esposa do autor faleceu.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem sempre teve problemas com bebidas alcoólicas e desentendimentos familiares, mas nunca prejudicava ou perturbava os vizinhos. No entanto, a paz acabou quando a esposa dele faleceu.

Desde então, os vizinhos ouvem o idoso assediar várias mulheres e jovens do bairro. Neste caso, uma das vítimas é a filha do homem. Aos berros, ele diz coisas de conotação sexual para a jovem como: "Quero te chupar inteirinha". Além disso, xinga o pai da menina enquanto diz que a ama: "Seu corno, eu amo sua filha”.

A testemunha chegou a falar com os filhos do autor, porém apenas ouviu que eles estão tentando interná-lo e ainda não tiveram sucesso. Para as autoridades, o homem disse que não aguenta mais sua filha sendo importunada.

O caso foi registrado como importunação sexual na Delegacia de Polícia Civil.

