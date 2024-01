'Sextou': Carreta carregada com cerveja tomba às margens da BR-163

Uma carreta, que estava carregada com cerveja, tombou às margens da BR-163, no trevo de acesso à BR-267, em Nova Alvorada do Sul, na manhã desta sexta-feira (26).

Conforme o site Alvorada Informa, o motorista do veículo teria perdido o controle de direção por motivos ainda desconhecidos. Por conta disso, o veículo acabou tombando às margens da rodovia.

Como o veículo ficou tombado, parte da carga que era transportada ficou espalhada pelo local. Não existem informações sobre saqueamento. Por sorte, o motorista saiu ileso do acidente.

Ainda de acordo com o site, devido ao acidente o trecho funcionou em ‘meia pista’ para o trafego de veículos, não impedindo a passagem. Equipes da CCR MSVia e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local atendendo a ocorrência.

