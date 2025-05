Simone Tavares, diretora da Federação de Boxe do MS, morre em acidente no Paraná

Simone Tavares Rodrigues, de 48 anos, morreu na noite da última sexta-feira (16), durante um grave acidente de trânsito na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, no Paraná. Ela atuava como diretora da Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do site Catve.com, a mulher estava em um Fiat Siena que acabou se envolvendo uma colisão com um ônibus e um caminhão, deixando o veículo de passeio totalmente destruído.

Com o impacto, o caminhão saiu da pista e parou nas margens da rodovia, enquanto o ônibus ficou parado no acostamento.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão com placas de Santa Helena seguia pela rodovia, quando invadiu a pista contrária. Um ônibus com placas de Londrina, que vinha no sentido oposto, conseguiu desviar parcialmente, evitando o impacto frontal direto. Logo atrás, o Siena, com placas de Pato Branco, não teve tempo de frear e bateu frontalmente com o caminhão.

Ainda segundo a PRF, o caminhoneiro foi preso por dirigir embriagado.

A Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota de pesar no início da noite de sábado, relembrando que Simone foi extremamente leal e totalmente comprometida com as causas da entidade.

"Atuava na Federação de Boxe desde 2014 no setor administrativo e também ouvidora da entidade. Sempre foi participativa e muito colaborativa. A dor é intensa, mas o legado de mulher guerreira, focada, amiga e Leal fica, e será eternamente lembrado", diz a nota.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também