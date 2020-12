Síndico é agredido a pauladas após discussão por causa do 'lacre' do extintor

Um morador do condomínio Albino Correa, que fica atrás do mercado Zap, localizado no Jardim Manaira, em Campo Grande, agrediu o síndico de 43 anos a pauladas na noite deste sábado (6). Eles teveram um desentendimento depois que o filho do autor arrancou os lacres dos extintores de incêndio do condomínio.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e na Santa Casa, a equipe médica informou, que a vítima precisaria passar por exames de tomografia computadorizada para verificar possível lesão na cabeça.

A vítima relatou aos policiais, que teria sido agredido porque foi informar ao autor sobre a violação dos lacres. O autor é residente do bloco H, do condôminio, ele não teria aceitado a cobrança e ainda teria pedido para o síndico adicioná-lo ao grupo de mensagens dos moradores, o que não teria sido atendido. Foi quando começou as agreções.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também