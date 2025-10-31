Síndico é ameaçado de morte durante briga em condomínio do Tarumã

Uma discussão entre moradores de um condomínio residencial localizado na Rua Doutor Nasri Siufi, no bairro Jardim Tarumã, terminou em registro policial na tarde desta quinta-feira (30), em Campo Grande. O caso envolveu ameaças proferidas por um morador contra o síndico do condomínio e sua esposa.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 16h após uma moradora relatar que havia sido ameaçada e cercada por um vizinho que utilizava uma bicicleta, no interior do condomínio. De acordo com o relato, o homem teria gritado frases como “vocês não sabem com quem estão mexendo” e “vou resolver de outro jeito”, demonstrando comportamento agressivo.

O marido da vítima, que é síndico do condomínio, informou que já havia tido desentendimentos anteriores com o morador em razão de descumprimento das normas internas e aplicação de multas. Ainda segundo ele, na manhã do mesmo dia, o autor teria se aproximado em seu local de trabalho para proferir novas ameaças.

A Polícia Militar compareceu ao local e conduziu as partes à delegacia para esclarecimentos. O autor não apresentava lesões e não houve necessidade de uso de algemas.

Na delegacia, o casal manifestou o desejo de representar criminalmente contra o vizinho. Após ser ouvido, o autor assinou termo de compromisso e foi liberado.

O caso foi registrado como ameaça, e a Polícia Civil deve apurar os fatos para determinar se houve reincidência no comportamento do morador e adotar as medidas cabíveis.

