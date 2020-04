"Só quero ouvir a voz dela", diz mãe ao implorar por paradeiro da filha

Saiba Mais Polícia Motorista cai em golpe de falso frete e acaba sendo assassinado

A diarista Jocineia Alves Cardinay Til, 38 anos, faz um apelo para encontrar sua filha Gabrieli Carniday Faria, 14 anos, que sumiu há mais de 20 dias de sua residência no bairro Presidente Castelo em Deodápolis, interior do Estado.



De acordo com a mãe, a filha que mora com o pai e a madrasta em Deodápolis, sumiu desde o dia 20 de março, porém ela não tem contato com a adolescente desde o dia 11 de março, pois Gabrieli está sem o celular.



"Como ela estava de namoro com um rapaz bem mais velho, o pai tomou o celular dela. A última vez que falei com ela foi através do Facebook de um amigo", alegou Jocineia.



Segundo Jocineia, que mora em Jardim do Paraíso, a madrasta responsável pela menina disse que Gabrieli saiu de casa no bairro Presidente Castelo, no dia 20 dizendo que iria fazer um trabalho na casa de uma amiga. "Depois as pessoas da vila onde ela mora com o pai, falaram que viram ela entrando em um carro", e desde então eles não tiveram mais contato com a adolescente.



A mãe de Gabrieli diz, que Wesley Amauri com quem a filha se relaciona tem entre 25 e 26 anos, a madrasta dele afirmou que ele era agressivo com suas ex-namoradas.

Josineia afirma que o pai de Gabrieli fez um boletim de ocorrência na Delegacia de Deodápolis, e que o delegado titular chegou a ligar para Wesley pedindo para que ele não impedisse a jovem de ter contato com a família. "O delegado falou pra não privar Gabrieli de nos atender, mas ele fez tudo ao contrário. Não fala nada, nem responde pra dizer se ela está bem", disse a mãe que também irá recorrer ao Ministério Público, pois não pode fazer outro B.O.

"Eles não dão informação, nem localizam minha filha. Meu Deus só quero ouvir a voz dela, se ela está bem", implorou a mãe da jovem.

Para qualquer informações sobre o paradeiro de Gabrieli ligue para (67) 98451-0209 ou mande mensagem para (67) 99820-9965, falar com Jocineia ou ligue para a Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis: (67) 3348-1366.

