"Só senti a batida", diz motorista atingido por carreta desgovernada na Duque

A carreta desgovernada que resultou em um rastro de 'estragos' desde a rotatória do Indubrasil até a extensão da Duque de Caxias próximo ao CMO na manhã desta quinta-feira (17., deixou vários veículos destruídos pelo caminho.



Condutores relatam que tudo foi de repente e só viram na hora da batida. O condutor da carreta só parou quando invadiu a área do 9° Grupamento Logístico do Exército, que fica em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste).

Conforme informações do local, da rotatória do Indubrasul até o trecho do Aeroporto Internacional de Campo Grande, o condutor da carreta seguia na pista certa e entrou na contramão na Duque de Caxias, ao sofrer efeitos de rebite - droga ajuda a inibir o sono e prolongar a viagem.

Uma mulher de 40 anos, condutora de uma C4 Cactus, que estava trabalhando no momento em que a carreta passou, conta que só viu quando o veículo maior “jogou o carro dela” para o meio-fio, após o acidente ela ficou em estado de choque.

Um serralheiro que estava a caminho do trabalho com seu Chevette também foi atingido. “Não consegui nem ver, só senti a batida e vi ele saindo todo desgovernado”, contou à nossa reportagem. O trabalhador também relatou que terá prejuízos, pois o veículo, que é sua ferramenta de trabalho e uma máquina de solda foram danificados.

Trabalhador ainda desabafou e agradeceu por ter perdido o costume de deixar o braço na janela do carro, pois poderia ter sido arrancado.

Assustado, um mecânico do aeroporto relatou que já havia feito a rotatória quando a carreta bateu na picape Courier, no momento o motorista e um companheiro seguiam para fazer entregas.

Diversos estragos foram feitos ao longo do trajeto, entre placas e destroços da própria carreta. A Polícia Civil está pelo local e a Polícia Científica fazem a reconstituição do trajeto.

