Sob efeito de drogas, homem ameaça matar companheira e filho durante briga

Um homem, de 31 anos, foi preso na madrugada de domingo (11), em Paraíso das Águas, cidade a 280 quilômetros de Campo Grande, após ameaçar matar sua companheira, de 23 anos, e o filho do casal.

A polícia foi acionada pela própria mulher, que informou aos policiais que ambos estavam usando drogas quando, em determinado momento, os ânimos ficaram alterados. Durante a discussão, o homem chegou a danificar o carro do sogro.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para a delegacia, onde a vítima chegou a pedir uma medida protetiva de urgência contra o autor, porém, desistiu, afirmando que ele é uma boa pessoa, mas que fica alterado quando usa álcool e drogas.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade como ameaça, no âmbito da violência doméstica.

