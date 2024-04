Sobe para 560 o número de animais encontrados em 'ONG' da Capital

Novas informações da Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) apontam que o número de animais encontrados em situações de maus-tratos em uma casa localizada na Rua Santa Catarina, Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, onde funcionaria uma suposta organização não governamental (ONG), é maior que o estimado inicialmente.

Segundo boletim de ocorrência do caso, funcionários informaram que o um total de 110 cães e 450 gatos eram abrigados no local, totalizando 560 animais. Inicialmente, a corporação havia estimado um número por volta dos 350 animais.

Denúncias anônimas sobre a presença de um macaco prego no local, sem autorização ou licença ambiental da autoridade responsável, levaram as equipes da Decat até a residência onde funcionava a ONG. O animal silvestre não foi encontrado no local.

Além da Decat, o Centro de Controle de Zoonoses, por meio da doutora Cláudia e dois servidores, a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar Ambiental (PMA) e um Auditor Fiscal do Trabalho estiveram presentes no local para atender a ocorrência.

Na ocorrência, policiais registraram que além das fezes, urina e forte cheiro de amônia, animais doentes estavam acondicionados junto com animais saudáveis, alguns deles com sinais claros de leishmaniose, doença que pode ser transmitida para seres humanos.

Além disso, foi observado que pessoas trabalhavam em ambiente insalubre, sem o mínimo de equipamentos de proteção individual, trazendo riscos para sua saúde. No total, a ONG contava com três funcionários diaristas, dois acadêmicos de medicina veterinária, que eram voluntários, e mais uma funcionária, também voluntaria, que auxiliava na limpeza do local, tratamento e cuidado dos animais, mesmo não tendo formação para o mesmo.

De acordo com informações dos funcionários, a estimativa é de que 560 animais, 110 cães e 450 gatos, estavam abrigados no local.

A proprietária do local e os demais envolvidos foram conduzidos até a DECAT para prestarem esclarecimentos da situação.

