Sobreviventes de acidente no Tijuca estão internados na Santa Casa

Os jovens Stephany Melo da Cruz, de 21 anos, e Emanuel Abreu Dias, de 20 anos, vítimas do acidente que terminou com a morte de um motociclista no começo da noite de domingo (29) no cruzamento da rua Souto Maior com Avenida Dinamarca, no Jardim Tijuca, em Campo Grande, estão internados na Santa Casa. O motorista da Chevrolet S-10 que causou a colisão, Edmundo Mendes da Cruz Junior, de 32 anos, foi preso em flagrante por dirigir embriagado.

A reportagem do JD1 apurou que a jovem teve fratura na mandíbula, ombro esquerdo e suspeita de fratura na perna esquerda. Ela teria sido socorrida em estado grave do local do acidente.

Já o rapaz, Emanuel, também foi socorrido, mas o estado de saúde dele é considerado estável, uma vez que teve apenas escoriações pelo corpo.

A vítima fatal, que não chegou a ser identificada pelas autoridades policiais até o momento, sofreu Traumatismo Crânio Encefálico, fratura exposta no braço esquerdo, fratura nos arcos costais e lesões no abdômen. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ir até o local, fazendo 12 ciclos de reanimação, mas o motociclista não resistiu, falecendo ainda no local.

Acidente – Conforme a dinâmica repassada a reportagem, a caminhonete seguia pela Avenida Dinamarca, quando no cruzamento da rua Souto Maior não respeitou a sinalização de ‘Pare’.

As duas motocicletas seguiam pela Souto Maior, quando o motorista fura o ‘Pare’ em alta velocidade.

No vídeo encaminhado para o JD1 Notícias é possível perceber que um dos motociclistas ainda se joga no chão tentando evitar o acidente, mas diante da alta velocidade da caminhonete, não houve tempo para desviar e evitar o atropelamento.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde Edmundo foi autuado em flagrante pelos crimes de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor na qual dirige sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Deixe seu Comentário

Leia Também