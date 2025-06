Sobrinho é esfaqueado pelo tio em meio a bebedeira em Aral Moreira

Jovem, de 18 anos, foi esfaqueado no peito durante um desentendimento com o tio, enquanto bebiam numa residência, na região central de Aral Moreira. Devido à gravidade do ferimento, a vítima precisou vir para Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o sobrinho e o tio estava ingerindo bebida alcoólica, mas em determinado momento, ocorreu uma discussão por motivos banais.

Como o suspeito estava armado com uma faca, ele desferiu um golpe que atingiu a região do tórax da vítima. O agressor fugiu, enquanto o sobrinho foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade.

Após avaliação médica, foi necessário a transferência para Campo Grande. Tanto a Polícia Militar de Aral Moreira, como da Capital, estiveram em contato com a vítima para coletar detalhes do ocorrido.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão de Campo Grande.

