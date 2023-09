Homens 'caem' na porrada por causa de ventilador ligado no Joquei Club

A Polícia Militar foi acionada na madrigada deste sábado (23), para atender uma ocorrência familiar, que começou com uma discussão de um casal de irmãos dentro da residência no Jardim Joquei Club.

Conforme ocorrência registrada na Depac Cepol, uma mulher e seu irmão, Rai de 67 anos, discutiam por causa de um ventilador ligado, momento em que o sobrinho, Juliano de 45 anos, para defender a tia, entrou na briga.

Juliano foi segurado pelo braço e no momento em que o idoso ia agredi-lo, ele desferiu um soco em Rai e logo depois os dois cairam no chão.

Com a chegada da Polícia, a mulher relatou a briga dos familiares, sendo que Raí apresentava hematomas na região da cabeça, olho esquerdo e testa do lado direito, assim como ralados no joelho direito

Diante dos fatos e pelos envolvidos morarem na mesma casa, para evitar mal maior, as partes foram encaminhadas para a Delegacia por lesão corporal reciprocas.



JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também