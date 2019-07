Sobrinho mata tia, arranca o coração e leva o órgão para a filha da vítima

Rauster Campitelli, com informações do G1

Um homem identificado como Lumar Lopes, de 28 anos, foi preso na noite dessa terça-feira (2) suspeito de ter matado a própria tia, arrancado o coração dela e levado o órgão para a filha da vítima em Sorriso (MT). Informações da polícia indicam que Maria Zélia da Silva, de 55 anos, foi morta a facadas dentro da casa dela pelo sobrinho, que é usuário de drogas. Lumar confessou ser o autor do crime, que aconteceu na Rua Rio Negro, no Bairro Vila Bela.

Segundo a família da vítima, ele morava em São Paulo e foi para Sorriso, onde ficou hospedado na casa da tia. Após algum tempo, ela descobriu que o sobrinho era usuário de drogas e pediu que ele deixasse a casa. O primo de Lumar, filho da vítima, arrumou uma quitinete para que ele ficasse temporariamente.

O homem já havia deixado a residência, porém, foi até a casa da tia e a matou a facadas. O suspeito ainda arrancou o coração da mulher e levou o órgão em uma sacola para a filha dela. A filha da vítima, Patrícia Cosmos, afirmou que o primo “estava fora de si” e que ainda exigia que ela entregasse a filha dela, de sete anos. Lumar roubou o carro de Patrícia e saiu da casa.

Conforme o perito Nilson Carlos Dalberto, o suspeito usou duas facas para matar a vítima. A mulher tinha três ferimentos, verificados no pescoço e no tórax. “Ela apresentava espuma na boca, o que muito provavelmente indica que, durante a abertura do tórax, essa vítima ainda estava respirando. Não é possível afirmar se estava consciente ou não. É um fato completamente fora do comum, muito diferente do que a gente está acostumado a ver”.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorriso. Lumar foi preso e levado à delegacia da Polícia Civil.

