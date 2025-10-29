Sobrinho mata tio a facadas, procura polícia e se entrega em Batayporã

Maurílio Antônio Rodrigues, de 58 anos, foi assassinado com vários golpes de faca durante a noite desta terça-feira, dia 28 de outubro, em Batayporã. O suspeito é Rafael Rodrigues Alves, de 25 anos, que procurou a polícia, confessou o fato e se entregou.

O crime aconteceu após os dois discutirem, por razões não divulgadas. Em determinado momento, segundo a versão do sobrinho, o tio partiu para cima dele portando uma faca e ao se defender, tomou o objeto e revidou o ataque, acertando o familiar.

Segundo informações do portal Jornal da Nova, Rafael trancou a quitinete onde ambos moravam e saiu do local. Porém, uma hora depois do homicídio, ele decidiu ir até o Pelotão da Polícia Militar relatar o ocorrido.

Ele levou os policiais até o local e lá, a área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. A vítima apresentava sete perfurações, sendo três no peito, três no pescoço e uma nas costas.

O sobrinho foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

