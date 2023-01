Sobrinho surta e quebra dente de tia a cadeiradas na Capital

Uma mulher, de 44 anos, acabou agredida a cadeiradas e teve alguns dentes quebrados pelo próprio sobrinho, de 37 anos, na tarde de domingo (29), na Vila Santa Luzia, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de violência doméstica e ao chegar no endereço conversaram com a vítima.

A tia explicou que estava sentada na frente de sua casa, quando o sobrinho chegou alterado e passou a discutir com ela sobre assuntos familiares.

Em determinado momento, o suspeito ficou nervoso, pegou uma cadeira e golpeou a familiar, causando ferimentos em sua boca e quebrando alguns dentes. Em seguida, ele fugiu.

A vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida pelos policiais militares. O caso foi registrado como lesão corporal, qualificado na violência doméstica.

O registro foi feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

