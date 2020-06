Socorristas são assaltados enquanto atendiam idoso com edema pulmonar

Sarah Chaves, com informações do G1

Os profissionais socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador foram assaltados na madrugada desta terça-feira (30), enquanto socorriam um idoso de 72 anos.

Os socorristas foram abordados por dois homens armados quando estavam entro da ambulância.

De acordo com o Samu, os três profissionais que estavam atendendo uma ocorrência no bairro, tiveram os aparelhos celulares levados pelos suspeitos. Ninguém ficou ferido na ação.

No momento do assalto, os socorristas atendiam um idoso de 72 anos, que estava com quadro de insuficiência respiratória e edema pulmonar. Com o susto do assalto, os socorristas precisaram acionar outra equipe para terminar o atendimento ao paciente, que foi regulado para um hospital.

