Sol e chuva de verão marcam o sábado em Mato Grosso do Sul

O tempo deve ser de muito sol, com nuvens e pancadas de chuva durante este sábado (13), em todo o Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em algumas localidades. A tendência é que os termômetros registrem números mais elevados que sexta.

A previsão é de temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C nas regiões do Bolsão e norte de Mato Grosso do Sul. Já na porção mais ao sul e no leste, a temperatura deve oscilar entre 22°C e 31°C, enquanto na região pantaneira e sudoeste fica entre 24°C e 34°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidade de até 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima dessa velocidade.

