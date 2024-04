Soldado do Exército tenta beijar adolescente de 12 anos a força na Expogrande

Uma adolescente, de 12 anos, foi vítima de abuso sexual enquanto estava no parque de diversões da Expogrande. O caso aconteceu durante a noite de domingo (7), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O autor, um soldado do Exército, de 21 anos, foi preso em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, o caso foi denunciado pela mãe da menina. Em seu relato, a mulher contou que trabalha com feirante e vem trabalhando no local. No domingo, a pediu para ir com a mãe, porque queria ir nos brinquedos do parque de diversões.

Depois de chegar, a menina e a prima, da mesma idade, foram ao brinquedo chamado ‘Sama’. Momentos depois, a prima da vítima retornou e contou a tia que a adolescente havia saído correndo para se esconder em uma barraca de doces, pois um homem desconhecido havia passado a mão em seu corpo.

Para as autoridades, ela contou que o homem sentou ao seu lado e começou a passar a mão nas pernas dela. Não contente, ele aproveitou para abusar de outras partes do corpo da menor. O soldado, teria ainda puxado a adolescente pelo pescoço, tentado beijá-la a força.

O militar, optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. O caso foi registrado na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e será investigado.

