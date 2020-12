Soldado e motorista trafegavam em faixa exclusiva para ônibus

O soldado Joilson Costa da Mata, de 22 anos, e o motorista Leonel Neres da Silva, 36 anos, seguiam pela faixa exclusiva para ônibus e veículos de emergência quando ocorreu a tragédia que vitimou o militar no final da manhã desta quarta-feira (2), na avenida Duque de Caxias – em frente ao mirante do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, o motorista que dirigia um caminhão e a vítima fatal que pilotava uma moto Bis seguiam na mesma direção, bairro/centro, quando, próximo ao semáforo da rua Brasília, o acidente aconteceu. Com o impacto, Joilson foi arremessado e não resistiu, morrendo na hora.

Os motivos do acidente ainda não foram esclarecidos. O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, constatando valor 0,00 mg/l. Foi pedido o exame necroscópico para a vítima.

Ainda segundo o registro policial, Joilson não tinha habilitação. A motocicleta foi apreendida por conta de pendências administrativas e encaminhada ao Detran-MS. O caminhão, que pertence a empresa Frigobras, foi entregue a um dos funcionários da empresa.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande como praticar homicídio na direção de veículo automotor.

Deixe seu Comentário

Leia Também