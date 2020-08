Soldado é preso após xingar guardas que pediam fim de partida futebol

O soldado do Exército, Renan da Silva Oliveira, de 19 anos, foi algemado e precisou ser contido por guardas em centro esportivo do Bairro Tarumã, na região sul de Campo Grande, no final da tarde dessa sexta-feira (28), após desacato.

O rapaz teria se negado a encerrar partida de futebol e xingado a equipe de segurança. “Vocês não podem fazer nada comigo, seus cuzão”, afirmou o soldado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os guardas foram acionados depois denúncias de aglomeração com pessoas fumando narguilé e outras fazendo, suposto, uso de entorpecentes.

O autor do desacato tentou impedir a dispersão. “Olha aqui a bola, pode voltar ou estão com medo? Eles não podem fazer nada, poque não são autoridades”, afirmou.

Diante das ofensas, o militar recebeu voz de prisão e tentou reagir. Ele foi algemado, contido no local e encaminhado até Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado como desacato.

